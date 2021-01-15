По информации Центра медицины катастроф Курской области, с начала года в Курской области зарегистрирован один случай переохлаждения и четыре обморожения. К сожалению, одно происшествие – переохлаждение - с летальным исходом: 8 января во дворе своего дома в селе Паники Медвенского района насмерть замерз 45-летний мужчина.Спасатели просят гостей и жителей региона проявить внимательность к окружающим, не оставаться безучастными, если кому-то потребуется помощь. В период низких температур и резких перепадов атмосферного давления состояние здоровья, особенно пожилых жителей области, может ухудшиться. В зоне риска – одиноко проживающие люди преклонного возраста.