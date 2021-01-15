54-летняя курянка стала очередной жертвой обмана, разместив в интернете объявление о сдаче квартиры в аренду. Практически сразу ей позвонил мужчина. Он сообщил, что приезжает через несколько дней в командировку в Курск и желает забронировать жилье заранее. Звонивший предложил потерпевшей перечислить задаток на ее банковскую карту. Женщина уверенно продиктовала мошеннику конфиденциальную информацию, зная, что баланс карты равен нулю.Но предоставив доступ к личному онлайн-кабинету, курянка все равно лишилась сбережений. Мошенники похитили 95 тысяч рублей, которые хранились на депозитном счете.Получив смс-сообщение о списании денег, курянка обратилась в банк, а затем в полицию. По факту кражи средств с банковской карты возбуждено уголовное дело.Сотрудники полиции напоминают курянам: защитить свои сбережения от мошеннических атак может каждый. Для этого достаточно держать в строгом секрете всю конфиденциальную информацию и не передавать ее посторонним лицам.