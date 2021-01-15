Сотрудники патрульно-постовой службы по ориентировке задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. Житель Таганрога, подозреваемый в ряде имущественных преступлений, долгое время скрывался от следствия. В Курске он оказался проездом и сразу же совершил кражу.Из фойе парикмахерской на проспекте Дериглазова он вынес пуховик и вязаную шапку клиентки салона. Мужчина воспользовался тем, что женщина делала прическу и оставила вещи без присмотра. Одежду он продал на улице случайным прохожим.Записи с камер видеонаблюдения позволили сделать фотоориентировку и установить местонахождение злоумышленника. На момент встречи с полицией он успел потратить вырученные деньги на спиртное.Суда подозреваемый будет дожидаться под стражей в следственном изоляторе. Наказание ему будет назначено с учетом всех преступлений, совершенных в разных городах страны, сказали в УМВД.