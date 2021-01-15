В больницах с ковид и пневмониями находится более полутора тысяч курян, в том числе на ИВЛ - 153 человека. Из них на инвазивной - 13.За минувшие сутки в Курской области зарегистрировано 178 новых случаев ковид. Всего с начала пандемии по официальным данным коронавирусом переболели более 23, 4 тысяч курян.За минувшие сутки в Курской области от ковид умерли два человека. Это двое мужчин 61 и 71 года. Причина смерти - тяжелая вирусная пневмония, вызванная ковид.Всего с начала пандемии по официальным данным от ковид в регионе умерли 326 человек.