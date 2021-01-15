Запуск пилотов проекта «Обучающая экспедиция» планируется в четырех субъектах страны, в том числе в Курской области. В регионе предполагается разработать модель вовлечения курян в реализацию проекта «Перспективный план развития общеобразовательных организаций», сообщили в администрации региона.Просмотрено несколько вариантов кейсов. В итоге остановились на такой сложной задаче, как малокомплектные школы. Здесь не только экономическая, но и социально-политическая составляющая. Не исключено, что опыт реализации проекта «Обучающая экспедиция» будет востребован по всей России и позволит привлечь новые квалифицированные руководящие кадры в регион.