В 02:52 15 Января в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в пристройке к жилому дому в поселке Иванино Курчатовского района Курской области.На место происшествия были направлены пожарные 7 ПСЧ, 9 ПСЧ Курчатовского района, сотрудники полиции, работники электросетей, медики скорой помощи.По прибытии в 03:00 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 03:04, ликвидирован в 03:06, рассказали в МЧС.В результате пожара в пристройке к жилому дому огнем повреждены мебель и вещи б/у по всей площади.Пожар тушили 20 человек и шесть единиц техники.Ущерб и причина пожара устанавливаются.