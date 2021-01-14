В 08.24 14 января в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о том, что горят склады на улице Краснознаменной в Курске.На место происшествия были направлены пожарные-спасатели 1 СПСЧ, 4 ПСЧ, 5 ПСЧ, сотрудники полиции, скорой медицинской помощи. По прибытии в 08.27 приступили к ликвидации загорания. Пожар локализован в 09.04, ликвидировано в 09.07.Площадь пожара составила 50 кв. метров, повреждено оконное остекление, закопчены стены, потолок строения, рассказали в МЧС.Пожар тушили 37 человек и 16 единиц техники.Ущерб и причина пожара устанавливаются.