Работающим гражданам 65 лет и старше, находящимся в режиме самоизоляции, продлили периоды электронных больничных листов с 11 по 24 января и с 25 января по 7 февраля.Электронные больничные листы оформят дистанционно, без посещения поликлиник или вызова врача на дом. Расчет пособия по временной нетрудоспособности проводится на основании переданных работодателем реестров, выплата производится из средств ФСС.Право на получение листка нетрудоспособности для работающих граждан 65 лет и старше наступает в тех случаях, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске.Работники на период действия электронного больничного должны находиться по месту жительства.