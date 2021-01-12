За ночь с курских улиц убрали 540 кубометров снега. Рабочие также обработали дороги противогололедными материалами, использовали 340 кубометров песко-соляной смеси. В работах было задействовано 45 единиц техники. Кроме этого, дорожники уделили внимание подходам к остановкам, тротуарам и пешеходным зонам.Завтра синоптики обещают снегопад, который по прогнозам Гидрометцентра продлится до 14 января. Дорожники заранее начали готовиться, предварительно реагентами посыпаются тротуары и автомобильные дороги, чтобы создать подушку для дальнейшей уборки.