Как пояснили в Роспотребнадзоре, на данный момент по-прежнему действует апрельское постановление главного санитарного врача Курской области, в котором рекомендовано не проводить массовых богослужений в помещении.Более детальную информацию о режиме работы храмов в праздничные дни можно уточнить в Курской Епархии.Напомним, за минувшие сутки коронавирус подтвердился еще у 173 курян. В общей сложности с начала пандемии коронавирусом переболели более 21800 курян. Сейчас в больницах и стационарах с ковид и пневмониями - более 1400 пациентов.На ИВЛ сейчас находятся 134 пациента. В том числе на инвазивной 12 человек.За минувшие сутки выздоровели 98 пациентов с ковид.За минувшие сутки на 6 января 2021 года в Курской области от ковид умерла еще одна женщина. Ей было 53 года.Всего с начала пандемии в регионе от коронавируса умерло 315 человек.