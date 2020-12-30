Специалисты областного комитета промышленности, торговли и предпринимательства совместно с полицией продолжают вести мониторинг на предмет соблюдения предприятиями потребительской сферы ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.В областном центре проверили, как заведения общественного питания соблюдают действующий запрет на проведение корпоративов, дискотек, развлекательных программ.Кафе, рестораны работали без увеселительных мероприятий, рассадка посетителей проходила с учетом соблюдения дистанции, в целом отмечено отсутствие шумных компаний, сказали в администрации региона.Кроме того, с рестораторами достигнута договоренность о мониторинге в режиме реального времени путем направления в адрес комитета фотоотчетов.Ранее было принято решение продлить работу объектов общественного питания на 1 час до 24:00 в период с 25 по 30 декабря, в новогоднюю ночь - до 02:00.При этом до 10 января 2021 года продолжает действовать запрет на проведение тематических вечеринок, развлекательных программ, а также функционирование танцевальных площадок, дискотек, караоке.