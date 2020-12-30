В Курской области завершилась осенняя призывная кампания. Более 1000 новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет направлено к месту службы. Норма призыва, установленная штабом Западного военного округа, выполнена. Более 200 молодых курян получили возможность пройти службу по контракту взамен службы по призыву.Кампания проходила с соблюдением всех эпидемиологических норм. Молодых людей тестировали на COVID-19. Благодаря принятым мерам безопасности не было допущено распространения случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди призывников.