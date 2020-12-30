31 декабря на курском предприятии «Экотекс» останавливают третью сушильную машину. Такое решение приняли на совместном совещании с участием представителей комитета природных ресурсов области, регионального комитета промышленности, торговли и предпринимательства, а также представителей предприятия.Третья сушильная машина прекратит работу до установки фильтрующей системы. Об этом руководство предприятия по производству трикотажного полотна проинформировало администрацию Курской области, прокуратуру Сеймского административного округа Курска и Центрально-Черноземное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.