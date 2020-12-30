Лед на курских водоемах становится опасным. Установившиеся погодные условия способствуют быстрому образованию полыньи и промоин как на закрытых, так и на открытых водоемах.На Тускаре толщина льда составляет около 10 сантиметров, однако, он набирается водой и становится хрупким. Лед на прудах – 17-18 сантиметров, однако, и там встречаются промоины.В последние дни на водоемах наблюдается большое количество рыбаков, особенно пенсионеров. Впереди праздничные дни, и число рыбаков еще увеличится. Погодные условия в ближайшие дни существенно не изменятся, лед будет становиться опаснее.ГУ МЧС по Курской области напоминает о необходимости соблюдения правил поведения на водоемах. Особое внимание стоит уделить детям, которых недопустимо отпускать к воде без присмотра.Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке:- безопасная толщина льда для одного человека не менее 7 см;- безопасная толщина льда для совершения пешей переправы 15 см и более;- безопасная толщина льда для проезда автомобилей не менее 30 см.