В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк приступила к работе новый председатель – Наталия Цайтлер, сообщили в пресс-службе банка.Наталия Цайтлер ранее работала управляющим директором Центра «Медицинские продукты и сервисы» г. Москва. В команде Сбера Наталия Владимировна с 1994 года. Она прошла путь от старшего контролёра до управляющего отделением. Последние четыре года руководила Иркутским отделением Байкальского банка. В 2020 году при активном участии Наталии Цайтлер было сдано в эксплуатацию новое инфекционное отделение городской больницы в Тулуне. После перехода в Центральный аппарат Наталия Владимировна отвечала за формирование стратегии и структуры управления продажами медицинских сервисов в регионах и запуск пилотных проектов.По итогам 2020 года Центрально-Черноземный банк показал стабильно-высокие результаты, которые по словам Наталии Цайтлер предстоит преумножить в будущем году: «В 2021 год мы заходим с новыми амбициозными задачами и уверенностью в выполнении всех намеченных целей. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех клиентов банка с наступающим Новым годом и Рождеством!»