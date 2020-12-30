30 декабря в 10:35 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании гаража на улице Лазурной в Курске. На место происшествия приехали пожарные 4 ПСЧ, 5 ПСЧ, 1 СПСЧ, сотрудники полиции, работники газовой службы и электросетей и медики скорой помощи.Пожар локализовали в 10:44, ликвидировали в 10:47. Огонь повредил кровлю здания, стены и вещи. В ликвидации пожара принимали участие 25 человек, восемь единиц техники, в том числе от МЧС 12 человек и четыре единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.