По данным оперативного штаба на 7:30 30 декабря, в Курской области всего зарегистрировано 20 613 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. за последние сутки заболели 184 человека.В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 440 человек, на ИВЛ – 157). Всего выписали 18 698 пациентов, в том числе 185 - за последние сутки.На сегодняшний день скончались 298 (+3; мужчины 57, 72, 83 года) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.Прирост заболевших по муниципалитетам:Курский +53г. Курск +53г. Железногорск +10Глушковский +9Золотухинский +9Советский +7Касторенский +6Щигровский +6г. Щигры +5Беловский +4Октябрьский +4Хомутовский +3Черемисиновский +3Курчатовский +2г. Рыльск +2Железногорский +2Горшеченский +1Мантуровский +1Обоянский +1Рыльский +1Суджанский +1Тимский +1.