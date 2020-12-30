В Курской области выделили 48 специальных площадок для запуска пиротехнических изделий. Десять из них – на территории Курска:Пять в Центральном округе:- Красная площадь;- Театральная площадь;- площадь Советов (перед цирком);- МБУ ГМЦ «Гелиос»;- проспект Победы (в районе мемориального комплекса «Курская дуга».Четыре в Сеймском округе:- площадь Рокоссовского;- площадь перед центром досуга «Ассоль»;- площадь перед центром досуга «Родина»;- спортивная площадка в 17-м Степном переулке.Один в Железнодорожном округе:- площадь у фитнес-центра «Три океана».В муниципальных образованиях в основном определены по одной площадке, за исключением Курчатова (2) Дмитриевского (3) и Хомутовского районов (2).Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о соблюдении всех требований безопасности при запуске фейерверков.