30 декабря в 00:51 в «Службу спасения» поступило сообщение о задымлении в жилом доме в селе Крупец Дмитриевского района. На место ЧП выехали пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.Возгорание локализовали в 02:20, ликвидировали полностью - в 02:30. Дом сгорел полностью, пострадавших нет. Пожар тушили 18 человек и семь единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.Более трагично закончился пожар, произошедший 29 декабря в Медвенском районе. При ЧП погиб 63-летний мужчина.