В селе Большое Солдатское открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Импульс». Его построили по федеральной программе «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».За одну смену ФОК могут посетить 50 человек.В Большесолдатском районе спортивных объектов такого уровня раньше не было. Немаловажно, что на базе ФОКа создано 20 новых рабочих мест. Комплекс расположен в перспективном месте для развития населенного пункта. Здесь уже стоят дома, проложены дороги.ФОК располагает большим универсальным игровым залом для волейбола, баскетбола и мини-футбола. Основная площадка комплекса вмещает более 200 зрителей. Объект оснащен тренажерами для силовых и кардиотренировок, есть малый спортивный зал для занятий борьбой. В здании оборудованы раздевалки, кабинет врача и тренерские, созданы условия для маломобильных групп населения.Физкультурно-оздоровительный комплекс «Импульс» стал третьим по счету ФОКом, открытым в этом году в Курской области. Ранее аналогичные объекты появились в Солнцевском и Глушковском районах.