В связи со вступлением с 1 января 2021 года в законную силу изменений в систему налогообложения в городском общественном транспорте проводятся работы по изменению настроек терминалов, принимающих безналичную оплату проезда.Более трети оборудования уже перенастроено.Из-за проведения технических работ возможны отсутствие терминала в пассажирском транспорте или сбои в работе оборудования. Завершить перенастройку терминалов планируется до конца года.Департамент пассажирского транспорта Курска приносит извинения за временные неудобства.