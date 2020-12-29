Курянин, пытаясь продать запчасти на автомобиль, лишился 60 тысяч рублей. После публикации объявления с ним связался неизвестный и предложил для покупки оформить интернет-доставку. Для этого прислал ссылку на ресурс, в котором курянин ввел полные данные своей карты и сразу лишился накоплений.Полиция напоминает, что каждый гражданин, прежде всего, сам ответственен за сохранность своих денег. Нельзя называть полные данные своей банковской карты кому бы то ни было. Для перевода достаточно знать только номер карты или номер телефона. Остальную информацию запрашивают только мошенники!