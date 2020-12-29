В ноябре этого года в полицию обратилась сотрудница организации с заявлением, что из ее кабинета похищены деньги.Оперативники выяснили, что женщина вышла ненадолго, оставив открытой дверь. В это время вор зашел, чтобы спросить, как найти нужный кабинет в многоэтажном здании. Отсутствие в помещении сотрудников он использовал в корыстных целях и забрал 26 тысяч рублей, найденный в личных вещах одной из сотрудниц.На выходе из здания его запечатлели камеры видеонаблюдения. Эти кадры стали основанием для объявления мужчины в розыск.Выяснилось, что после кражи вор уехал из города и вернулся несколько дней назад. Тогда он и был задержан сотрудниками уголовного розыска.Ранее мужчина неоднократно судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».