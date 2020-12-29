23-летний курянин обратился в Западный отдел полиции с заявлением, что несколько часов назад перевел неизвестным 34 тысячи рублей.- Он нашел на популярном сайте бесплатных объявлений рекламу высокооплачиваемой работы личным водителем руководителя крупной организации. Созвонился и ему сообщили, что очень рады новому сотруднику и будут ждать его для оформления документов. Но перед приездом рекомендовали купить дорогостоящий алкоголь и попросили перечислить на указанные счета крупную сумму, якобы для оплаты ужина с проверяющими, который в данный момент находятся в организации, - рассказали в полиции.Молодой человек, не раздумывая, выполнил все условия с мошенниками. Его не насторожило, что деньги он перечислял на разные телефонные номера. После последнего перевода попытался связаться с новым работодателем, но номер оказался недоступен. От банкомата он направился в отдел полиции с заявлением о мошенничестве.