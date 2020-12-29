У любителей активного отдыха появилось новое зимнее увлечение – езда на снегоходах. С ростом популярности этого спорта год от года растет и количество травмКомитет региональной безопасности Курской области напоминает, что правила безопасности на снежных склонах нужно соблюдать обязательно.Перед выездом необходимо проверить состояние снегохода: исправность тормозов, уровень бензина и масла. Водитель снегохода обязательно должен иметь водительские права. Нельзя сажать за руль несовершеннолетних!Основное правило безопасности – никогда не пересекать на снегоходе озера и реки. Толщина льда может оказаться недостаточной, и транспорт вместе с водителем уйдет под воду.Катайтесь только на знакомой местности и обязательно в защитной экипировке.