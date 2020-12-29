Для туристов готовят к открытию пять промышленных предприятий: Курскую атомную электростанцию, Михайловский ГОК им. А.В. Варичева, Курский электроаппаратный завод, «Совтест АТЕ» и «Бел-Поль».Заинтересовать посетителей есть чем: богатая история, уникальная продукция, востребованная не только в России, но и за рубежом. Всем, кого волнуют вопросы экологии, будет интересно подняться на смотровую площадку строящейся атомной станции. На МГОКе туристам покажут единственный в стране дробильно-конвейерный комплекс.В октябре на территории КЭАЗ был дан старт первым мероприятиям. В индустриальном парке прошел Всероссийский фестиваль стрит-арта. Опытные художники из разных городов страны расписали фасады зданий промзоны яркими тематическими граффити.Промышленный туризм важен для региона. Он помогает продвигать свои бренды, привлекать туристов, а предприятиям находить инвестиции и профессиональные кадры. Кроме того, реализация идеи будет полезна с точки зрения профориентации молодежи, считают в администрации региона.