Педагог дополнительного образования курского областного центра развития творчества детей и юношества Татьяна Долгих стала победителем прошедшего в Москве Всероссийского заочного конкурса методических разработок внеклассного мероприятия.Она представила на суд жюри методическую разработку «Развитие медиаграмотности с помощью мультипликации. Создаем мультфильмы сами», где подробно объяснила этапы работы по развитию творческих способностей у детей с помощью мультфильмов, созданных ребятами вместе с наставниками.Татьяна Долгих больше двух лет открывает школьникам курского центра волшебный мир анимации.На базе областного центра развития творчества детей и юношества создано также объединение «МультКалейдоскоп», где обучаются около 70 человек по инновационным образовательным программам с использованием современного высокотехнологичного оборудования.На занятиях ребята знакомятся с историей мультипликации, создают собственных героев, пишут сценарии, снимают свои мультфильмы, делают их монтаж и озвучивают.Объединение «МультКалейдоскоп» работает в центре в рамках реализации проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».Церемония награждения победителей и призеров Всероссийского заочного конкурса методических разработок внеклассного мероприятия прошла 26 декабря в дистанционном режиме. Провела конкурс автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в сфере медиаобразования «Медиаграмотность в информационном мире» (АНО «МГИМ»).