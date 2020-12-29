Подрядчик реконструировал четырехкилометровый участок региональной трассы Курск - Поныри. Работы на объекте проходили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Начальной точкой работ стал въезд в село Долгое, конечной - пересечение улиц Мира и Электрической в местечке Свобода Золотухинского района. Дорога является частью важного туристического маршрута. Ежегодно по трассе проходит крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери «Знамение» Курской Коренной, участие в котором принимают тысячи верующих со всей страны. Кроме того, в местечке Свобода проходит Курская Коренская ярмарка.По информации регионального комитета транспорта и автомобильных дорог, в рамках реконструкции проезжую часть расширили до четырех полос, перенесли коммуникации, установили барьерное ограждение, уложили новый асфальт и установили бортовой камень.В ходе реконструкции было обустроено порядка 170 съездов к домам местных жителей. Это был один из самых сложных этапов работы, так как съезды обустраивали в ручном режиме.В завершении дорожники нанесли разметку термопластиком и установили порядка 200 новых дорожных знаков.Изначально реконструкцию планировалось провести за два года. Однако, благодаря выделению дополнительного финансирования из федерального бюджета, работы удалось закончить до конца 2020 года.