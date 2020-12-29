Памятник природы располагается в границах Андреевского сельсовета Касторенского района Курской области.Главная цель его создания - сохранение ковыльной степи, редких видов животных и растений, занесенных в Красные книги Российской Федерации и Курской области.Так, на территории памятника природы произрастает 352 вида растений. В Красную книгу Курской области внесено десять видов, в их числе астрагал шерстистоцветковый, лук желтеющий и адонис весенний, а ковыль перистый - в Красную книгу Российской Федерации.На этом природном участке также зарегистрирован 31 вид грибов, 25 лишайников и 139 позвоночных животных. В Красную книгу Курской области внесено 19 видов животных, в том числе серая куропатка и сурок степной, а большой кроншнеп - в Красную книгу Российской Федерации.