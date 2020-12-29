Африканская чума свиней выявлена на двух площадках филиала «Троицкий свинокомплекс» ООО «Агропромкомплектация-Курск» в Железногорском районе. Эпизоотический очаг определен 29 декабря решением специальной комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных на территории Курской области.На предприятии 27 декабря обнаружили свиней с признаками вируса АЧС, ветеринарная служба предприятия провела исследования, которые подтвердили заболевание животных. Вчера пробы у поголовья отобрали сотрудники областного управления ветеринарии, болезнь была подтверждена.За два дня пало 129 голов. Всего на площадках доращивания и откорма содержится более 55 тысяч свиней.- Как правило, вирус заболевания на предприятия заносят люди, но и не исключены случаи, когда переносчиками являются дикие кабаны. Рядом со свинокомплексом расположено охотугодье, рассмотрим возможность депопуляции кабана, чтобы не допустить дальнейшего распространения АЧС», - сказал вице-губернатор Сергей Стародубцев.На предприятии проводят дезинфекцию, соблюдают меры санитарной и биологической защиты. Животных утилизируют на участке, принадлежащем ООО «Агропромкомплектация-Курск».