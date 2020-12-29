Учреждения здравоохранения Курской области готовы к работе в дни новогодних праздников. Скорая помощь, стационары будут работать, как и прежде, круглосуточно, они готовы к повышенной нагрузке.В поликлиниках прием пациентов терапевты будут вести каждый день, узкие специалисты – по отдельному графику, уточнить который можно на сайтах медорганизаций. Предусмотрена и работа лабораторий и рентгенологической службы.Продолжится и обеспечение лекарствами амбулаторных больных с коронавирусом. Аптеки, обеспечивающие население по льготным рецептам, также продолжат работу.Курян просят прислушаться к советам специалистов и быть в эти дни бдительнее: в первую очередь ограничить употребление алкоголя и не забывать о мерах предосторожности при обращении с пиротехникой.