В Курскую область поступила очередная партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Доз хватит для вакцинации тысячи человек. Вакцину будет распределят между прививочными пунктами, открытыми во всех взрослых поликлиниках Курска.Вакцинация медработников, учителей и соцработников начнется в среду. Процедура проводится бесплатно и добровольно. За состоянием привитых граждан будут следить специалисты.«Спутник V» вводится в два этапа: сначала доза одного аденовирусного вектора, а через 21 день — другого. Первый вектор запускает иммунный ответ, а второй разгоняет и усиливает его.После первой дозы рекомендуется в течение трех дней отказываться от физических нагрузок, не употреблять алкоголь, не ходить в баню или сауну.Прививка от коронавируса не отменяет необходимость носить маску. Ранее в Курской области привили 1042 человека.