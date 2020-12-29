Курские предприниматели подарили медикам, работающих в ковидариях, 20 ящиков яблок, выращенных в Обоянском районе.Фрукты направили в городскую больницу № 6, областную инфекционную больницу им. Н.А. Семашко, БСМП, в Курскую областную клиническую больницу, а также волонтерам.Дети курских медработников могут бесплатно прокатиться на Губернском катке на Театральной площади Курска, они также получат сладкие подарки.В больницах и стационарах Курской области с COVID-19 и пневмониями находятся 1477 человек, на ИВЛ – 151. Всего выписали 18 513 пациентов, 176 – за последние сутки.