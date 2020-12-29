С вечера 29 декабря и в течение суток в Курской области будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и мороси, днем местами моросящие осадки.Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 15 м/с. Температура: ночью от -4…+1 ºС, днем -1…4 ºС.Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Также просят водителей не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения.Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что на территории Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.