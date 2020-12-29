Последнее в этом году экотакси собрало рекордное количество вторсырья – 944 кг пластика, макулатуры, батареек, металла, стекла.Эковолонтеры поздравляют курян с наступающим Новым Годом и желают сохранить уже появившиеся экопривычки.Экотакси принимает:• сухое чистое вторсырье расфасованное по РАЗНЫМ мешкам: макулатуру (картон, журналы, газеты, книги и т.д.) - все, что без скрепок и пружин, непромасленное, без наклеек и пленок;• алюминиевые и жестяные банки;• бутылки, баклажки, стаканы, контейнеры (цветные и белые), твердый бытовой пластик: бутылки из-под косметики, флаконы, канистры, баночки, пакеты; фляги, контейнеры, стрейч – пленка; бутылки из-под бытовой химии, баночки, тюбики и т.д.;• стекло: банки и бутылки, стаканы. Необходимо снять железные и пластиковые крышки и кольца. Керамика не подходит;• батарейки;• стрейч-пленку (отдельно) и в виде чистых и сухих пакетов и упаковок с маркировкой 5 (без фольгированного слоя!).