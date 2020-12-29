По состоянию на 29 декабря в Курской области зарегистрировано 20 429 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заболели 183 человека.В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1477 человек, на ИВЛ – 151. Всего выписали 18 513 пациентов, 176 – за последние сутки.На сегодняшний день от тяжелой ковидной пневмонии скончались 295 (+2; мужчина 61 год, женщина 62 года) человек.Прирост заболевших по муниципалитетам:г. Курск +107г. Железногорск +28Курский +6Фатежский +6Пристенский +5Суджанский +5г. Фатеж +5г. Щигры +4Щигровский +4Касторенский +3Хомутовский +3Железногорский +2Большесолдатский +1г. Дмитриев +1Медвенский +1Обоянский +1г. Суджа +1.