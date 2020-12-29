48-летний житель Глушковского района обратился в полицию и сообщил о мошенничестве. Курянину позвонил неизвестный, представился сотрудником полиции и сказал, что в отношении компании, в которой мужчина приобретал БАДы, проводится проверка и ему полагается крупная компенсация.Для ее получения необходимо было выполнить несколько условий: внести комиссию от суммы компенсации и оплатить услуги инкассаторов. Мошенник уверял, что все оплаченные расходы вернутся вместе с компенсацией.Потерпевший, не раздумывая, согласился. Несколько недель он переводил деньги, взятые в долг. С каждым днем мошенники сообщали новые причины переводов средств. Общая сумма перечисленных средств составила 444 тысячи рублей.Мужчина месяц ждал получения денег, а потом обратился в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ - \\"Мошенничество\\".УМВД России по Курской области напоминает: компенсация за биологически активные добавки – одна из самых распространенных схем обмана граждан.