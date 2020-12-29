В период новогодних праздников в подразделениях МРЭО ГИБДД УМВД России по Курской области прием граждан по вопросам регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений будет осуществляться по следующему графику:31 декабря 2020 г. (четверг) с 09:00 до 14:0005 января 2021 г. (вторник) с 09:00 до 14:00;06 января 2021 г. (среда) с 09:00 до 14:00;09 января 2021 г. (суббота) с 09:00-17:00 (перерыв с 13:00-14:00)Выходные дни:1, 2,3, 4,7,8 января 2021 г.