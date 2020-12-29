11-летний школьник из поселка Теткино Глушковского района катался на ватрушке и случайно залетел под железную моторную лодку на берегу реки. Мальчик не смог самостоятельно выбраться, так как повредил ногу.Мама школьника позвонила в «Службу спасения». Приехавшие на место ЧП спасатели вместе с жителями поселка вызволили мальчика, на ногу наложили шину.- Мы спустили две спасательные веревки, положили мальчика на носилки, привязали веревки к деревьям, так как было очень скользко, и с помощью местных жителей осторожно вытащили мальчика, - рассказывает начальник части Вадим Полиенко.Пострадавшего школьника доставили в больницу.Курянам напомнили о правилах безопасности при катании с горок.