29 декабря в 00:02 в «Службу спасения» поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Кондратьевка Медвенского района. На место ЧП приехали пожарные ПСЧ № 34, отдельный пост Спасское Медвенского района, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.Возгорание локализовали в 00:16, ликвидировали полностью - в 00:24. Огонь уничтожил внутренние помещения. К сожалению, не обошлось без жертв – на пепелище спасатели обнаружили тело 63-летнего мужчины.Пожар тушили 25 человек, девять единиц техники. Ущерб и причину пожара устанавливают эксперты.