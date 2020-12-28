В предпраздничные и праздничные дни (с 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года) изменится график движения пригородных поездов Орловско-Курского региона Московской железной дороги. Изменения коснутся пригородных поездов, курсирующих на участках Орел – Брянск, Льгов – Арбузово, Курск – Ливны, Курск – Кшень, Кшень – Ливны, Курск – Колпны и Курск - Касторная.Московская железная дорога просит пассажиров внимательно следить за расписанием. Ознакомиться с изменениями в графике движения можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» и в приложении «Расписание электричек» компании-перевозчика АО «Центральная ППК».