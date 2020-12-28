24 курские школы получили школьные автобусы. 18 из них приобретены за счет федерального бюджета, шесть – областного.За два года на линию вышли 56 новых школьных машин. Закупка производилась преимущественно за счет федеральных средств.Большая часть автобусов поставлена взамен старых, которые эксплуатируются свыше 10 лет. Несколько автомобилей выйдут на новые маршруты. Всего в Курской области подвоз школьников осуществляют 300 школьных машин.Ранее в этом году в регион поступили еще шесть автобусов, приобретенных за счет средств областного бюджета. В 2019 парк школьных автобусов Курской области при федеральной поддержке был пополнен 26 автомобилями.