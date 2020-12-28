14 декабря правительство страны установило предельные цены на сахар и подсолнечное масло. Сахар не должен стоить дороже 46 рублей за килограмм, масло — 110 рублей за литр.Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители подписали соглашение о снижении и стабилизации цен на эти виды продуктов питания. В Курской области к соглашению уже присоединились торговые сети «Магнит», «Пятерочка», «Лента», «Метро», «Линия», «Европа». Там цены на данные виды товаров уже привели в соответствие с рекомендациями Правительства РФ, сказали в администрации региона.