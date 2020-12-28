На новогодние праздники Курская таможня будет работать с соблюдением ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, в следующем режиме:таможенный пост МАПП «Суджа» - круглосуточно. Контактный телефон: (471-43) 2-30-27;Железногорский таможенный пост (г. Железногорск): 6 января будет работать с 09:00 до 18:00. Контактный телефон: (471-48) 3-54-69;Курский таможенный пост (г. Курск): 5 января с 09:00 до 21:00. Контактный телефон: (4712) 32-02-59;Крупецкий таможенный пост (с. Козино, Рыльский район): будет работать с 1 по 10 января с 09:00 до 21:00. Контактный телефон: (471-52) 6-52-30;Суджанский таможенный пост (г. Суджа): 6, 8 января с 09:00 до 18:00. Контактный телефон: (4712) 31-23-09.