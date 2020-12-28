С 1 января 2021 года в Курской области страховые пенсии неработающих - по старости, инвалидности и потере кормильца - будут проиндексированы на 6,3%.- У каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от ее сегодняшнего размера. Если общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигнет прожиточного минимума (в Курской области она равна 9144 рублям в месяц), то ему полагается федеральная социальная доплата до указанной суммы. Размер прожиточного минимума пенсионера устанавливается ежегодно Курской областной Думой, - пояснили в администрации региона.Отдельным категориям пенсионеров январская пенсия будет перечислена досрочно. Получателям пенсии через предприятия почтовой связи АО «Почта России», у которых дата выплаты 3-е число - 29 и 30 декабря 2020 года. Получателям пенсии через кредитные организации, у которых дата выплаты 10-е число – 30 декабря 2020 года.Получателям пенсий и социальных выплат ПФР в другие даты средства будут выплачены в соответствии с обычным графиком.