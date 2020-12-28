Катание на тюбингах - один из самых опасных видов отдыха. В отличие от санок они способны развивать большую скорость, во время спуска закручиваться вокруг своей оси. При этом они абсолютно неуправляемые и не оборудованы тормозным устройством.- Чтобы сделать свой отдых приятным, а катание на «ватрушках» безопасным, необходимо придерживаться правил: кататься только в строго отведенном для этого месте и перед спуском с горки проверять, что на пути нет людей, - посоветовал председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов.В процессе катания рекомендуется держаться за специальные ручки, расположенные по бокам тюбинга.При катании на тюбинге запрещается:- прыгать и ездить стоя;- кататься в состоянии алкогольного опьянения;- кататься в необорудованных местах, а также с гор, покрытых растительностью, деревьями или кустарниками;- кататься по поверхности с трамплинами или другими препятствиями;- подниматься на гору выше ограничительной сетки или предупредительных знаков;- привязывать тюбинг к транспортным средствам;- кататься в зоне работы снегоуборочной техники.