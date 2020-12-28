Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Курской области и железногорские полицейские выявили факт незаконного хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции, оклеенной федеральными акцизными марками с признаками подделки.Продукция хранилась на складе, принадлежащем коммерческой организации. Полицейские изъяли свыше 19 тысяч поддельных бутылок. Образцы алкоголя направлены на пищевую экспертизу для определения опасности жизни и здоровья потребителей.По данному факту возбудили уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 327.1 УК РФ «Изготовление, сбыт поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». Полиция разыскивает лиц, причастных к нелегальному производству.