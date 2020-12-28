Курчатовский следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 27-летней женщины. Курянку подозревают в убийстве.27 декабря 2020 года днем подозреваемая со своим 47-летним мужем находилась в доме, расположенном в деревне Ванина Октябрьского района. Супруги повздорили, женщина схватила нож и ударила им мужа в область сердца. Мужчина от полученного ранения скончался.Подозреваемую задержали, решается вопрос о заключении ее под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы.