27 декабря в 19:02 в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке Касторное Касторенского района. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи и работники электросетей.Возгорание локализовали в 19:11, ликвидировали в 19:17. В результате пожара огонь повредил мебель, закоптились стены и потолок.В ликвидации пожара принимали участие 18 человек, семь единиц техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.