В Курске состоялась Всероссийская лыжная гонка «Лыжня России-2020». Впервые соревнования прошли на картодроме.На трассу вышли более 400 курян в возрасте от 14 до 65 лет. Они преодолели дистанции три и пять километров группами. Всего было дано семь стартов.Участие в гонке принял губернатор Курской области Роман Старовойт. Глава региона вышел на старт вместе с прославленными спортсменами Алексеем Петуховым и Дмитрием Малышко.Первым на дистанции пять километров среди мужчин стал Евгений Евдокимов. Среди женщин лучший результат показала Людмила Попова. Победителей и призеров наградили кубками, медалями, дипломами и памятными призами Минспорта России и спорткомитета Курской области.